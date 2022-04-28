Зеленский: Договор о гарантиях Украине будет публичным 6 28.04.2022, 20:27

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Президент Украины пообещал, что нового Будапештского меморандума не будет.

Гарантии безопасности Украины, о которых власти сейчас договариваются с другими государствами, будут "мощнее, чем просто слова", заверил президент Украины Владимир Зеленский. Об этом он сказал сегодня на брифинге в Киеве, передает "Гордон".

Журналисты спросили, какие обязательства в рамках потенциального договора берут на себя другие страны, и не выйдет ли, что украинский "зонтик безопасности" окажется "лоскутным".

"После неработающего Будапештского меморандума я как президент, гарант Конституции Украины, точно не хотел бы никаких лоскутных зонтиков для нашего государства. Лучше иногда ничего не иметь и знать, что ты один на один с врагом, чем иметь большой круг друзей, партнеров, которые по факту тебя не защитят. В этот раз мы очень серьезно относимся к этому будущему документу, и особенно взвешенно относимся к кругу стран-партнеров, которые должны нас не подвести – в любом случае и в любой будущей агрессии. А все может быть в будущем", – сказал Зеленский

Президент добавил, что несмотря на то, что сегодня важно решить вопрос текущей войны с Россией, и восстановить свою территориальную целостность, уже понятно, что Украине "не просто с такими соседями", и поэтому речь идет о фундаментальном договоре.

"Фундаментальные обязанности. Обязанности, которые могут взять на себя страны-гаранты безопасности. Поэтому так подробно мы подходим к этому вопросу", – сказал глава государства.

Он заверил, что гарантии, о которых сейчас договариваются страны, будут "мощнее, чем просто слова". Переговоры, отметил Зеленский, сейчас идут на разных уровнях, в частности, их ведут советники по безопасности лидеров стран, и украинская сторона старается "получить максимум".

Президент также сообщил, что речь идет о разных гарантиях от разных стран – какие-то из них будут объединенными, какие-то – персональными.

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