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ВСУ зашли в село Русская Лозовая на Харьковщине

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  • 28.04.2022, 20:39
  • 3,486
ВСУ зашли в село Русская Лозовая на Харьковщине

Ранее ВСУ установили контроль над Кутузовкой.

Украинские защитники вошли в село Русская Лозовая на Харьковщине.

Об этом в Facebook сообщил мэр Вячеслав Задоренко, передает Цензор.НЕТ.

"По информации, которая поступила к нам от проверенного источника из местных жителей, Вооруженные силы Украины зашли в Русскую Лозовую! Сейчас на окраинах села до сих пор продолжаются бои.

Ждем официального подтверждения от руководства Харьковской областной военной администрации!" - говорится в сообщении.

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