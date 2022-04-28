ВСУ зашли в село Русская Лозовая на Харьковщине

ВСУ зашли в село Русская Лозовая на Харьковщине2
- 28.04.2022, 20:39
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Ранее ВСУ установили контроль над Кутузовкой.
Украинские защитники вошли в село Русская Лозовая на Харьковщине.
Об этом в Facebook сообщил мэр Вячеслав Задоренко, передает Цензор.НЕТ.
"По информации, которая поступила к нам от проверенного источника из местных жителей, Вооруженные силы Украины зашли в Русскую Лозовую! Сейчас на окраинах села до сих пор продолжаются бои.
Ждем официального подтверждения от руководства Харьковской областной военной администрации!" - говорится в сообщении.