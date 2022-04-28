Белорусы делают «деньги из воздуха», просто переводя их с карты на карту 1 28.04.2022, 20:48

5,518

Находчивые граждане обнаружили «пасхалку».

В последние дни белорусские банки массово ввели комиссии и запреты на получение переводов из-за границы. Поводом стал их резкий рост. Многие белорусы обнаружили «пасхалку»: перевод валюты с иностранной карты на белорусскую, привязанную к счету в рублях, осуществлялся по курсу международных платежных систем. А это примерно на 25—30% больше курса Нацбанка. Оставалось снять полученную сумму в рублях и идти в обменник. И так по кругу, пишет «Онлайнер».

Если с иностранной карты перевести, допустим, 100 евро через Paysend, то в белорусских рублях на карту придет около 350 рублей (без учета комиссий). Их можно снять (на снятие белорусских рублей внутри страны нет лимитов) и пойти в обменник. Там валюты сейчас хватает. И на эти деньги купить уже 130 евро.

А если перевести 10 000?

При этом в случае, если перевод осуществляется от близких родственников или свояков, — платить налог за полученные из-за границы деньги не нужно.

Сказочные истории про знакомых знакомых были похожи на награду за все страдания.

— Схема такая: берем 5000 евро, отправляем по курсу 3,5, получаем 17 500 белорусских, идем в банк, снимаем (или меняем через приложение банка, если имеем карту в евро) по местному курсу, допустим, 2,83 и имеем уже 6183 евро. Только проблема побегать найти валюту в банках, а так 5 минут — и почти 1200 евро, — делятся эмоциями читатели.

И все это правда. Сколько людей успело воспользоваться лазейкой, не удалось выяснить. Белорусские банки крайне неохотно комментируют тему. И даже намекают, что у людей, которые успели воспользоваться лазейкой, могут в будущем быть проблемы из-за «неосновательного обогащения» (есть такая статья в ГК).

Пока факт в том, что с начала недели банки массово блокируют переводы.

— У меня уже не получилось, — рассказал обладатель вида на жительство в ЕС и перевозчик Андрей. До него информация о дыре в системе дошла позже. Вчера он попробовал кинуть деньги на карту жены, они шли со счета литовской карты, но так и не дошли до белорусской.

Такой ответ он получил от Paysend.

Как сообщают читатели, не все банки закрыли такую возможность.

— Я, когда приезжаю в Беларусь, расплачиваюсь литовской картой — там курс 3,55 рубля за евро, — добавил Виталий.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».