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ОАО «Белрыба» в кризисе: миллионные убытки

  • 28.04.2022, 20:52
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ОАО «Белрыба» в кризисе: миллионные убытки

Аудиторы критически смотрят на будущее компании.

Компания «Белрыба» (госдоля — 100%) по итогам прошлого года получила чистый убыток около 8,8 млн рублей (в 2020-м было минус 12,7 млн).

Выручка в 2021 году была 913 тыс., тогда как годом ранее — 2,3 млн. Аудиторы критически смотрят на будущее компании. Они указывают, что просроченная кредиторская задолженность на начало 2022 года была почти 1,4 млн рублей, сообщает OL.

В недавнем прошлом «Белрыба» выставляла на торги большое количество оборудования — как производственного, так и торгового. Также она продавала свои магазины и комплекс зданий в районе улицы Радиальной в Минске.

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