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Путин ударил по Киеву ракетами во время официального визита генсека ООН

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  • 28.04.2022, 20:58
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Путин ударил по Киеву ракетами во время официального визита генсека ООН

Было два попадания по Шевченковскому району.

Взрывы, которые сегодня прогремели на правом берегу Киева, были ракетными ударами. Было два попадания по Шевченковскому району столицы.

Об этом рассказал мэр Киева Виталий Кличко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал.

"Друзья! Вечером враг обстрелял Киев. Два попадания в Шевченковском районе. Все службы на месте. Информация о пострадавших уточняется", - отметил Кличко.

Мэр города не уточнил, куда попали ракеты.

Напомним, сегодня вечером в Киеве прогремели мощные взрывы. В это время в столице находился генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, который приехал в Украину, чтобы встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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