Три российские ракеты сбиты в Одесской области
- 28.04.2022, 21:07
Об этом сообщил глава Одесской областной администрации.
Украинская противовоздушная оборона (ПВО) в небе над Одесской областью сбила три вражеские ракеты, сообщил глава Одесской областной администрации Максим Марченко, передает inforesist.org.
«Буквально только что нашими подразделениями ПВО в небе над Одесским районом были сбиты три вражеские ракеты, которые летели убивать мирных граждан. Спасибо нашим военным за безупречную работу», — сказал он в видеообращении Telegram-канале.
Также, как сообщил Марченко, вчера ночью враг пытался осуществить воздушную разведку объектов инфраструктуры, используя БПЛА.
«Но и он был сбит нашими подразделениями», — сказал он.