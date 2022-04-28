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Три российские ракеты сбиты в Одесской области

  • 28.04.2022, 21:07
Три российские ракеты сбиты в Одесской области

Об этом сообщил глава Одесской областной администрации.

Украинская противовоздушная оборона (ПВО) в небе над Одесской областью сбила три вражеские ракеты, сообщил глава Одесской областной администрации Максим Марченко, передает inforesist.org.

«Буквально только что нашими подразделениями ПВО в небе над Одесским районом были сбиты три вражеские ракеты, которые летели убивать мирных граждан. Спасибо нашим военным за безупречную работу», — сказал он в видеообращении Telegram-канале.

Также, как сообщил Марченко, вчера ночью враг пытался осуществить воздушную разведку объектов инфраструктуры, используя БПЛА.

«Но и он был сбит нашими подразделениями», — сказал он.

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