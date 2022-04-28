Беларусь рискует остаться без жизненно важных лекарств 1 28.04.2022, 21:28

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С дефицитом некоторых препаратов белорусы столкнулись уже сегодня.

Ни жизненно важных импортных лекарств, ни вакцин. Такое будущее может ожидать Беларусь. С дефицитом некоторых препаратов белорусы столкнулись уже сегодня. Об этом подписчики belsat.eu написали в чат-бот.

Ольга переболела ветрянкой в 17 лет. Тяжело и с осложнениями. Поэтому, когда узнала, что в садике ее дочери вспышка ветряной оспы, решила привить своего ребенка. Но оказалось, что вакцины нигде нет.

«Отсутствие вакцины может спровоцировать возникновение эпидемии, причем, такие эпидемии мы регулярно имеем в осеннее-весенее время, это пик подъема заболеваемостью ветряной оспой в детских садах и школах, когда приходится закрывать на карантин целые группы и классы», – рассказывает педиатр Клавдия Владимирова.

Ветрянка считается детским заболеванием, потому что большинство переносит его именно в детстве. Но не все. Для взрослых оно чревато осложнениями в виде менингитов, пневманий, энцифалитов. Особенно опасна ветрянка для беременных.

Вакцины в Беларуси не производятся. Абсолютно все импортировались в страну. После признания Беларуси соагрессором в войне России с Украиной, многие международные компании ушли с белорусского рынка, чтобы избежать имиджевых потерь или из-за введенных санкций. Дефицит лекарств в стране тоже связывают с этим.

Ощутили жители Беларуси и нехватку препарата «Эутирокс». Это жизненноважное лекарство для людей с нарушениями работы щитовидной железы. Оно замещает гармон, который не вырабатываетя в организме. Если пациент перестает принимать препарат, это может привести к смертельно опасным осложнениям.

Виктория последние 30 лет страдает от проблем со щитовидной железой. После операции на ней три года регулярно пила «Эутирокс». Сейчас в ее городе препарата нет. Ездить за ним в другой город далеко и дорого.

На сайте 103.by, который показывает наличие лекарств в аптеках, «Эутирокса» нет в двух областных центрах из 6. В Гомеле – только в одной аптеке.

В чат-бот читатели написали свои наблюдения:

«По поводу «Эутирокса» и его наличия в аптеках: пытался найти нужную дозировку (50), но увы уже ни в одной аптеке Минска их нет, так же нет и дозировки 75, дозировка 25 есть в аптеках, которые можно пересчитать на пальцах, по поводу дозировки 125 – в аптеках есть, но спросом не пользуется».

«В Светлогорске ни в одной аптеке нет препарата «Эутирокс». Отсутствует полностью. Заказали родственникам в Борисове. Там ещё есть».

Несмотря на программу импортозамещения, не все лекарства Беларусь может заменить собственными аналогами. Какие-то из них не производятся вовсе, какие-то – в недостаточном объеме. Так, к примеру, в Беларуси производятся инсулины, но не все необходимые позиции. Дефицит импортных лекарств отразится не только на инсулинозависимых.

«В первую очередь это люди, получающие противоопухолевую терапию – люди с онкологическими заболеваниями, это дети с онкологическими болезнями, это пациенты, которые получают гормональную терапию (не только гормоны щитовидной железы, но и другие виды гормональной терапии, заместительной или лечебной), люди с ревматическими болезнями, с системными воспалительными болезнями – ревматоидный артрит, системная красная волчанка и прочие», – поясняет врач – клинический фармаколог Ольга Садовская.

Если импортные лекарства уйдут с белорусского рынка, их отсутствие заметят в первую очередь в станционарах, в том числе, в реанимации. По словам врачей, будет не хватать кардиотоников – препаратов, которые стимулируют работу сердца у пациентов реанимации, и антибиотиков, которые борются с внутрибольничными инфекциями.

«Те, люди, которые заболевают ковидом тяжело, и у них был бы шанс получить терапию и выжить, или не попасть в реанимацию, не стать инвалидом, скорее всего они этого шанса лишаются, потому что те препараты: системные гармоны – «Преднизолон», например, некоторые другие лекарства, та же «Актемра» – они использовались как последний шанс, который может помочь человеку. Этого шанса теперь не будет», – подчеркивает врач – клинический фармаколог Ольга Садовская.

Чтобы в стране наладить собственное производство жизненноважных препаратов и вакцин понадобятся годы. Дождутся ли их люди, которым лекарства нужны уже сегодня?

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