До +16°С ожидается в Беларуси 29 апреля
- 28.04.2022, 21:54
Пройдут кратковременные дожди.
До 16 градусов тепла и кратковременные дожди ожидаются в Беларуси 29 апреля. Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В пятницу будет переменная облачность. Ночью без существенных осадков, утром и днем местами пройдут небольшие кратковременные дожди, утром по северу возможен мокрый снег. В ночные и утренние часы в отдельных районах страны ожидается слабый туман. Ветер ночью прогнозируется неустойчивый слабый, днем западный, северо-западный 4-9 м/с, местами порывы до 12 м/с.
Температура воздуха ночью составит от минус 3 до плюс 3. Днем будет 10-16 градусов тепла.