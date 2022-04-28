До +16°С ожидается в Беларуси 29 апреля 28.04.2022, 21:54

Пройдут кратковременные дожди.

До 16 градусов тепла и кратковременные дожди ожидаются в Беларуси 29 апреля. Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В пятницу будет переменная облачность. Ночью без существенных осадков, утром и днем местами пройдут небольшие кратковременные дожди, утром по северу возможен мокрый снег. В ночные и утренние часы в отдельных районах страны ожидается слабый туман. Ветер ночью прогнозируется неустойчивый слабый, днем западный, северо-западный 4-9 м/с, местами порывы до 12 м/с.

Температура воздуха ночью составит от минус 3 до плюс 3. Днем будет 10-16 градусов тепла.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».