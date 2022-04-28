Опубликована актуальная карта боевых действий в Украине 28.04.2022, 21:57

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Минобороны Британии собрало свежие разведданные о ситуации в Украине.

Министерство обороны Великобритании опубликовало карту российского вторжения в Украину по состоянию на четверг, 28 апреля.

Соответствующее сообщение опубликовано в Twitter.

«Незаконное и неспровоцированное вторжение в Украину продолжается. На карте ниже приведена последняя разведка о ситуации в Украине — 28 апреля 2022 года», — говорится в сообщении.

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