В России на фоне экономического кризиса бастуют таксисты 7 28.04.2022, 22:02

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После вторжения российских войск в Украину подорожало все.

В России на фоне войны, экономических санкций и инфляции, стремительно растут цены на все. И вот первые протесты. Водители такси, заявляют о том, что им приходится работают себе в убыток. Резко подорожавшие запчасти и расходные материалы на фоне прежних расценок на поездки не позволяют им зарабатывать. Они устраивают акции протеста и забастовки, требуя от компаний поднять стоимость проезда. Но агрегаторы, с которыми сотрудничают водители, отвечают – таксисты и сейчас неплохо зарабатывают. А если увеличить тариф, то на фоне общего падения покупательной способности населения такси станет недоступным транспортом для большинства россиян.

По всей стране водители одного из крупнейших операторов России на рынке таксомоторных перевозок – Яндекс.Такси, устраивают протестные автопробеги и отказываются работать. После вторжения российских войск в Украину подорожало все. Но не проезд в такси. Водители вынуждены работать по 16 часов в сутки, но прибыли практически не получают.

«Это не выгодно. Цены такие, что от 10 до 14 километров едешь за 150 рублей. Я на бензин трачу больше, чем я заработал», – говорит водитель такси в Казани который подвозит корреспондента «Белсата» до места протеста.

Марат работает таксистом последние несколько лет. За баранку сел не от хорошей жизни. На прежней работе прошло массовое сокращение, и он оказался уволен. Однако ночные смены за рулем позволяли кормить семью и откладывать деньги на отпуск. Все изменилось после 24 февраля. Теперь речь идет не о том, где лучше отдохнуть летом, а как купить продукты подешевле, чтобы хватило денег. Почти весь заработок уходит на обслуживание машины. Взлетели цены на запчасти и расходные материалы. Все они из-за границы.

«В два раза минимум. То есть, за эти два месяца они очень сильно подорожали. Начали, конечно, спадать цены на запчасти, но в ближайшей перспективе не светит, что они будут дешевле. Вернутся хотя бы к ценам начала года».

Кроме того, 20 процентов от стоимости заказа забирает себе компания агрегатор, который, по сути, при помощи приложения для мобильного телефона, выступает только посредником между пассажиром и водителем. Таксисты полагают, что в отличие от них, затраты агрегаторов не увеличились. И требуют, например от Яндекса, увеличения расценок, либо снижения доли отчислений в пользу агрегатора.

Ринат, водитель такси в Казани, рассказывает:

«Тарифы, которые предлагает агрегатор, способствуют тому, что водитель начинает на всем экономить, в то числе, на обслуживании автомобиля, соответственно, на безопасности поездки пассажира. Воитель начинает перерабатывать, он работает от 12 часов, чтобы хоть что-то заработать. И в итоге мы видим такие моменты, что водитель такси уснул за рулем и вылетел на встречку, уснул, и въехал во впереди идущий автомобиль. И происходит трагедия».

В компании Яндекс заявляют: претензии водителей не обоснованы, и при желании можно неплохо зарабатывать. А тарифы пересматривали не так давно. Для пассажира стоимость проезда одного километра выросла на 5 процентов. В абсолютном исчислении прибавка составила менее одного цента.

«Тарифы менялись таким образом, чтобы улучшить экономику поездок и частично компенсировать рост цен на обслуживание автомобилей, но при этом, чтобы такси по-прежнему оставалось доступным для людей транспортом. Резкое изменение тарифов может привести к тому, что спрос на поездки упадет – заказов станет меньше, а значит, сразу уменьшится заработок водителей», – говорится в заявлении пресс-службы компании Yandex.

По словам экспертов рынка, нежелание прислушиваться к требованиям водителей во многом связано с тем, что после вторжения в Украину с российского рынка ушли несколько крупных международных агрегаторов такси. В этих условиях Яндекс практически превращается в монополиста и может диктовать свои условия. Это же касается и других сторон деятельности компании, таких, как доставка еды или каршеринг.

«Через два-три года у нас будет только три-четыре крупных игрока. Для рынка фрагментация значительно снизится по сравнению с тем, что мы имеем сейчас, когда один крупный игрок контролирует 5-10 процента рынка», – заявила Анна Куприянова, аналитик ТМТ Газпромбанка.

Тем временем, многие водители, чтобы максимально минимизировать свои расходы, намерены разорвать отношения с агрегатором и работать нелегально. Фактически речь идет о возврате в 90-е годы. Нелегальные перевозки, уход от налогов, машины и водители, которых никто не может контролировать, и пассажиры безопасность которых – никто не может гарантировать.

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