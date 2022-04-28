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На Донбассе за 28 апреля отбиты девять атак врага

  • 28.04.2022, 22:31
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На Донбассе за 28 апреля отбиты девять атак врага

Уничтожены шесть танков, 12 единиц бронетехники и пять беспилотников.

На Донецком и Луганском направлениях украинские воины продолжают отражать атаки врага.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает в фейсбуке пресс-центр ООС.

В сообщении отмечается: "В течение текущих суток, 28 апреля, военнослужащие группировки Объединенных сил успешно отбили 9 атак врага. Благодаря умелым действиям и мастерству наши воины нанесли потери российским оккупантам.

В частности, украинские защитники уничтожили 6 танков, одну артиллерийскую систему, 12 единиц бронированной техники, один автомобиль и одну зенитную установку.

Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили один самолет, одну крылатую ракету и пять беспилотных летательных аппаратов.

Украинские военнослужащие продолжают мужественно и героически сдерживать нашествие агрессора!"

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