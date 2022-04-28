В Добруше сильнейший за последние девять лет паводок 28.04.2022, 22:39

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Затоплены дома, жители передвигаются на лодках.

На востоке Гомельской области, в бассейне Сожа, реки выходят из берегов. В Добруше разлив Ипути и ее притока Хоропоти уже привел к затоплениям, сообщает телеканал СТВ.

В последнюю неделю уровень воды в Ипути поднимался на полметра в сутки. Жителям районов Добруша, прилегающих к реке, приходится передвигаться на лодках. Затоплены подворья, подвалы и частично дома, на огородах уничтожены посевы.

«Причиной всему — второй паводок: на восток Беларуси пришли воды из верховья российских рек, это совпало с проливными дождями, которые не останавливались в течение месяца. Норма осадков превышена в три раза. Со вторника ливни в регионе прекратились, но вода продолжает прибывать, пусть и меньшими темпами», — рассказала корреспондент канала, добавив, что такого паводка местные не видели с 2013 года.

Сейчас на добрушском мосту через Ипуть открыли второй шлюз, чтобы вода уходила быстрее. Пока ее уровень не снизится, откачивать ее с участков не будут: нет смысла.

В Гомеле Сож тоже вышел из берегов: затоплены все пляжи и часть дворов на берегу. Уровень реки 28 апреля достиг 483 см и на днях преодолеет критическую пятиметровую отметку.

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