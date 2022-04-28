Палата представителей США поддержала ленд-лиз для Украины 7 28.04.2022, 22:41

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Это поможет значительно ускорить поставки вооружения в страну для дальнейшей защиты от российской агрессии.

Палата представителей США поддержала закон о ленд-лиз и защите демократии в Украине. Это поможет значительно ускорить поставки вооружения в нашу страну для дальнейшей защиты от российской агрессии.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт Палаты представителей США.

Что такое ленд-лиз?

Во время Второй мировой войны, ленд-лиз был системой, благодаря которой США частично или на безвозмездной основе передавали своим союзникам боеприпасы, технику, продовольствие и стратегическое сырье, в том числе и нефтепродукты.

Сегодня же программа ленд-лиза была согласована во второй раз в истории. За документ проголосовали 220 членов палаты, против - 205.

Что гарантирует закон о ленд-лизе для Украины:

- президент СШа Джо Байден будет иметь расширенные полномочия по предоставлению в аренду или же передаче Украине оборонительных средств от российской агрессии, а также других целей;

- после принятия акта, Байден должен в течение 60 дней установить ускоренные процедуры для поставки продукции;

- закон предусматривает значительное ускорение поставок в Украину вооружения, транспорта, продовольствия и помощи из США.

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