В Польше готовятся к военным учениям

В Польше готовятся к военным учениям2
- 28.04.2022, 23:01
Они запланированы на 1 мая.
Стало известно, что Польша готовится начать военные учения. Они запланированы на 1 мая.
Об этом пишет BBC.
"С воскресенья (1 Мая) колонны военной техники будут двигаться по дорогам почти всей страны в связи с военными учениями, которые пройдут в соответствии с программой обучения вооруженных сил Польши в этом году", - сообщило Минобороны Польши.
В Минобороны заявили, что техника преимущественно будет передвигаться ночью, чтобы не создавать препятствий на дорогах общего пользования. "Однако некоторые поездки будут осуществляться днем и даже в часы пик", - предупредили в ведомстве.
Жителей при этом попросили не публиковать информацию и фотографии, показывающие передвижения войск и их местонахождение, а также данные об взлеты и посадки военных самолетов.