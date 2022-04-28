Литва возобновляет железнодорожное сообщение с Украиной

Литва возобновляет железнодорожное сообщение с Украиной1
- 28.04.2022, 23:11
В обход Беларуси.
Литовская железная дорога тестирует транспортное сообщение с Украиной в обход Беларуси. Транспортная компания LTG Cargo, занимающаяся перевозкой грузов, проверяет новые транспортные маршруты, сообщает Railway Supply.
Компания уже запустила первый поезд, который должен доехать до польско-украинской границы и вернуться с 50 контейнерами. Это первая поездка в истории компании, когда грузы из Украины будут доставлены в Литву в обход Беларуси. Маршрут составляет около 1500 километров.
Сейчас компания делает тест-драйв, чтобы оценить аспекты и условия нового маршрута, а также время, необходимое для перевозки грузов и потенциальных логистических проблем.
Этот маршрут будет проходить только по колее 1435 мм, проходящей от терминала в Каунасе через Польшу до терминала на границе с Украиной. Это означает, что в случае успеха проекта грузы можно будет доставить в Каунас без изменения пути и без перегрузки.