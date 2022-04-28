Ермак: Россию нужно лишить права вето в Совбезе ООН 4 28.04.2022, 23:18

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Cегодняшний обстрел Киева – это доказательство того, что нужно как можно быстрее победить РФ.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак отреагировал на ракетный удар по Киеву во время визита генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша. Руководитель ОП призвал лишить России права вето в Совете безопасности организации.

По его словам, сегодняшний обстрел Киева - это доказательство того, что нужно как можно быстрее победить Россию и мир должен объединиться вокруг Украины. Ермак добавил, что для этого необходимо больше оружия, помощи и усилий по решению гуманитарных вопросов.

Глава ОП подчеркнул, что Украина каждый день платит большую цену за защиту демократии и свободы. Он отметил, что украинский народ не может проиграть.

"Россию нужно лишить права вето в Совбезе ООН", - подытожил Ермак.

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