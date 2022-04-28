Украинские военные уничтожили российские танк и БМП
- 28.04.2022, 23:38
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Видеофакт.
Военнослужащие ВСУ в очередной раз продемонстрировали эффективность украинского противотанкового ракетного комплекса Стугна-П.
На этот раз видео с результатами использования данного ПТРК опубликовали бойцы 1-й отдельной бригады специального назначения имени Ивана Богуна.
На обнародованных кадрах, снятых где-то на юге Украины, оператор Стугны демонстрирует свои умения, уничтожая двумя точными выстрелами танк и боевую машину пехоты ВС РФ.