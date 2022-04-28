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Украинские военные уничтожили российские танк и БМП

  • 28.04.2022, 23:38
  • 1,526
Украинские военные уничтожили российские танк и БМП

Видеофакт.

Военнослужащие ВСУ в очередной раз продемонстрировали эффективность украинского противотанкового ракетного комплекса Стугна-П.

На этот раз видео с результатами использования данного ПТРК опубликовали бойцы 1-й отдельной бригады специального назначения имени Ивана Богуна.

На обнародованных кадрах, снятых где-то на юге Украины, оператор Стугны демонстрирует свои умения, уничтожая двумя точными выстрелами танк и боевую машину пехоты ВС РФ.

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