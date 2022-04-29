Ракетный удар по Киеву: оккупанты попали в жилой дом 5 29.04.2022, 7:37

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В настоящее время госпитализированы трое пострадавших.

В результате вчерашних ракетных ударов по Киеву есть пострадавшие. В больницу отправили по меньшей мере трех человек.

Об этом рассказал мэр Киева Виталий Кличко.

"Уточнение по Шевченковскому району. Попадание в нижние этажи жилого дома. Спасатели и медики работают на месте. Обследуют и дома рядом, выводят людей. Сейчас госпитализировали троих пострадавших", - отметил мэр столицы.

По его словам, спасатели и медики работают на месте. Спасатели обследуют и дома рядом, выводят людей. В настоящее время госпитализированы трое пострадавших.

Советник главы МВД Антон Геращенко сообщил, что удар крылатыми ракетами по жилому дому в Киеве был нанесен с территории оккупированного Крыма.

По его данным, пострадали 6 человек.

"28 апреля в 20:13 в ГСЧС в г. Киеве поступило сообщение о пожаре в Шевченковском районе столицы. Вследствие вражеского обстрела, произошло возгорание в 25-этажном жилом доме с частичным разрушением 1 и 2 этажей", - говорится в сообщении ГСЧС.

В 21:25 пожар ликвидирован на общей площади 100 кв. м. На месте проводятся поисково-спасательные работы.

По предварительным данным, спасены 5 человек, пострадали - 10. Информация уточняется.

К ликвидации последствий привлекались 12 ед. пожарной техники и 98 чел. личного состава ГСЧС.

Ракетный удар по Киеву

28 апреля вечером в Киеве прогремели взрывы, в то время, как в городе находился генеральный секретарь ООН. Как стало известно, это был ракетный удар по Шевченковскому району столицы.

В то же время оккупанты нанесли ракетный удар по объекту инфраструктуры в Киевской области.

В результате ракетного удара по Киеву есть пострадавшие, но пока неизвестно сколько. Об этом сказала пресс-секретарь ГСЧС Светлана Водолага.

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