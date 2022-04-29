«Отбросил гранату врага подальше»: стало известно о подвиге украинского пограничника 1 29.04.2022, 8:07

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Герой спас жизни своих побратимов в неравном бою на Донбассе.

Группа пограничников вместе с собратьями из Сил обороны приняли неравный бой с российскими оккупантами на Донбассе.

Как сообщают в пресс-службе Госпогранслужбы, во время битвы украинскому пограничнику удалось спасти побратимов от гибели.

"На днях в одном из населенных пунктов Донбасса враг преимущественными силами, при поддержке танка и бронированных машин, пошел в наступление. Группа пограничников вместе с собратьями из Сил обороны приняли неравный бой. Пограничник заметил вражескую гранату, прилетевшую на их позицию. Не раздумывая ни секунды, наш герой выбросил гранату подальше. Своим смелым поступком пограничник спас собратьев от гибели", - рассказали в ведомстве.

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