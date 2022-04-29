Психолог назвала главный страх Путина 11 29.04.2022, 8:08

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У диктатора заметен внутренний конфликт.

У кремлевского диктатора Путина, судя по действиям, наблюдается внутренний конфликт, при этом он сильно опасается за свою жизнь.

Об этом сказала "Фактам" кандидат психологических наук Светлана Арефния.

По ее словам, о страхе за жизнь свидетельствует осмеянный всем миром длинный стол для встреч. Это значит, что боится диктатор не только президентов других стран, но и свое окружение.

"С одной стороны, глядя сколько делается для его безопасности (скрывается, меняются бункеры, нанимаются шаманы и т. д.), становится понятно - он держится за жизнь. Иначе выходил бы на публику, общался с людьми, то есть был бы более открытым", - считает она.

При этом, несмотря на переживания за свою жизнь, дороги назад нет, напоминает психолог - Путин уже пошел ва-банк.

"Поэтому у него происходит внутренний конфликт, когда он хочет сохранить свою жизнь, но все равно пойдет до конца. Будь он конкретным психопатом, то не скрывался бы и не делал всего того, что мы видим, но сомнения у него есть", - отмечает Светлана Арефния.

Ранее СМИ сообщали, что Путина, которому в октябре должно исполниться 70 лет, теперь сопровождает огромная бригада врачей, в том числе хирург-специалист по раку щитовидной железы.

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