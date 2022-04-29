Психолог назвала главный страх Путина

Психолог назвала главный страх Путина11
- 29.04.2022, 8:08
- 10,856
У диктатора заметен внутренний конфликт.
У кремлевского диктатора Путина, судя по действиям, наблюдается внутренний конфликт, при этом он сильно опасается за свою жизнь.
Об этом сказала "Фактам" кандидат психологических наук Светлана Арефния.
По ее словам, о страхе за жизнь свидетельствует осмеянный всем миром длинный стол для встреч. Это значит, что боится диктатор не только президентов других стран, но и свое окружение.
"С одной стороны, глядя сколько делается для его безопасности (скрывается, меняются бункеры, нанимаются шаманы и т. д.), становится понятно - он держится за жизнь. Иначе выходил бы на публику, общался с людьми, то есть был бы более открытым", - считает она.
При этом, несмотря на переживания за свою жизнь, дороги назад нет, напоминает психолог - Путин уже пошел ва-банк.
"Поэтому у него происходит внутренний конфликт, когда он хочет сохранить свою жизнь, но все равно пойдет до конца. Будь он конкретным психопатом, то не скрывался бы и не делал всего того, что мы видим, но сомнения у него есть", - отмечает Светлана Арефния.
Ранее СМИ сообщали, что Путина, которому в октябре должно исполниться 70 лет, теперь сопровождает огромная бригада врачей, в том числе хирург-специалист по раку щитовидной железы.