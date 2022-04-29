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В Польшу прибыл испанский корабль с самой крупной военной помощью для Украины

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  • 29.04.2022, 8:36
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В Польшу прибыл испанский корабль с самой крупной военной помощью для Украины

На борту находится 200 тонн грузов.

В польский порт Гдыня прибыл корабль тылового обеспечения Военно-Морских сил Испании "Изабель" (Ysabel) с 200 тоннами вооружения и военной техники для Украины.

Об этом сообщает Dziennik.pl.

Информацию о прибытии логистического корабля в порт Польши и швартовку в четверг, 28 апреля, подтвердил пресс-секретарь 3-й флотилии кораблей.

Испанский военный корабль покинул базу Рота недалеко от Кадиса 22 апреля. На его борту - крупнейшая на сегодняшний день военная помощь, предоставленная этой страной для ВСУ.

Помимо боеприпасов и других материалов, в поставку Украине от Испании входят 30 грузовиков и 10 легких внедорожников.

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