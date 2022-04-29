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Оккупанты нанесли ракетный удар по Фастову в Киевской области

  • 29.04.2022, 8:40
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Оккупанты нанесли ракетный удар по Фастову в Киевской области

Россия выпустила по городу несколько ракет.

Российские войска нанесли ракетный удар по территории Фастовской общины Киевской области.

Об этом сообщает глава Киевской ОВА Александр Павлюк. Отмечается, что все службы работают на месте, передает glavred.info.

Такое глава ОВА отмечает, что важно оставаться в бомбоубежищах во время воздушной тревоги.

Ракетный удар по Киеву

28 апреля вечером в Киеве прогремели взрывы, в то время, как в городе находился генеральный секретарь ООН. Как стало известно, это был ракетный удар по Шевченковскому району столицы.

В результате ракетного удара по Киеву есть пострадавшие, но пока неизвестно сколько. Об этом сказала пресс-секретарь ГСЧС Светлана Водолага.

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