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В Украине национализировали 222 белорусских холодильника «Атлант»

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  • 29.04.2022, 8:57
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В Украине национализировали 222 белорусских холодильника «Атлант»

Они хранились на таможне в Хмельницком.

Государственное бюро расследований способствовало передаче Вооруженным силам Украины имущества белорусских бизнесменов почти на 2 миллиона гривен (66 тысяч долларов). Об этом информирует пресс-служба ведомства.

«Работники Государственного бюро расследований инициировали национализацию бытовой техники белорусского производителя, найденную на складах одной из таможен в Хмельницком. В частности, правоохранители обнаружили 222 холодильника и 16 морозильных камер. Общая стоимость товара на рынке составляет ориентировочно 1 миллион 900 тысяч гривен», — отмечается в сообщении.

Эти товары были переданы Хмельницкой областной военной администрации и уже используются для нужд ВСУ.

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