Крах РФ и исход битвы за Донбасс: Дмитрий Гордон сделал прогноз 2 29.04.2022, 8:59

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Дмитрий Гордон

Исход войны может быть предопределен в ближайшее время.

В течение ближайших 2-3 недель можно будет увидеть определенную развязку войны России против Украины. Исход боевых действий будет предопределен в битве за Донбасс, которая может состояться уже в ближайшие дни. Оккупанты будут пытаться подготовиться к этим боям как можно лучше, учитывая проблему в предыдущих боевых столкновениях с ВСУ. Об этом заявил журналист Дмитрий Гордон.

Как рассказал Гордон, определенная развязка может произойти в ближайшие 2-3 недели. Присутствует готовность идти на решительные шаги. Есть Россия и цивилизованный мир, который понимает, что если не будет Украины, то не будет и цивилизации. Уступок не будет – рубикон пройден, а Путина ожидает крах.

"В ближайшие две-три недели мы увидим какую-то развязку. Я считаю, что есть тенденция, собрана в кулак мощная воля, есть решимость, понимание процесса и желание. И вопрос сегодня стоит так: или путинская Россия, или цивилизованный мир. Учитывая, что путинская Россия – это сплошной фейк, это бензоколонка, не имеющая никакого высокотехнологичного содержания, это отсталая страна без технологий. И цивилизованный мир, который понимает, если сегодня мы уступим, то завтра не будет нас. Уступать никто не будет. Рубикон пройден, Путину конец", - полагает Гордон.

По его мнению, итог войны будет предопределен в битве за контроль над Донецкой и Луганской областями. Бои могут произойти уже в ближайшие дни.

"Ни для кого не секрет, что исход войны между Россией и Украиной будет предопределен в грандиозной битве на Донбассе, на подступах к Харькову, которая произойдет в ближайшие дни", - добавил журналист.

Также Дмитрий Гордон подчеркнул, что Россия намерена серьезно подготовиться к боям за Донбасс, поскольку оккупационная армия столкнулась с проблемами в предыдущих противостояниях с Вооруженными силами Украины.

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