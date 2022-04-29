Названа самая полезная для сердца ягода 29.04.2022, 9:06

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Она богата витаминами.

Лимон более распространенный фрукт, чем лайм. Но последний незаслуженно забывается. Внешне лайм напоминает лимон. Отличается он разве что окраской: кожура лайма зеленая или желтовато-зеленая, мякоть – зеленая, очень сочная и кислая, с полезными свойствами, пишет сайт medicina.ua.

Лайм родом из Индии. Являясь прямым родственником лимона и апельсина, лайм превосходит другие цитрусовые по содержанию витамина С, который является жизненно важным для нашего организма. Витамин С (аскорбиновая кислота) нормализует уровень холестерина в крови, предупреждая развитие атеросклероза, он отдаляет и замедляет процесс старения клеток, стимулирует образование особого белка коллагена, от которого во многом зависят упругость и эластичность.

Кроме большого количества аскорбиновой кислоты, в отличие от лимона, лайм также содержит витамины группы В, витамин А, калий, кальций, фосфор, железо, тиамин, рибофлавин, пектин.

Таким образом, лайм способен укреплять стенки кровеносных сосудов и предотвращать заболевания сердечнососудистой системы, а также защищает зубы от кариеса и вредных отложений, предотвращая кровоточивость десен. Содержащийся в лайме пектин, способствует выводу токсичных веществ из нашего организма, а эфирные масла зеленого плода нормализуют процесс пищеварения и повышают аппетит.

В медицинской практике сок лайма используется как антисептическое, антивирусное и ранозаживляющее средство. Кроме того, лайм применяют при лечении герпеса, бородавок, папиллом, лихорадки, простудных заболеваний.

В косметологии же сок лайма используется в кремах и лосьонах, для активизации работы клеток и предупреждения появления морщин.

Кроме того, лайм – отличный транквилизатор. Действуя успокаивающе на нервную систему, он отлично поднимает настроение.

Применение лайма в косметологии также обширно. Благодаря омолаживающему эффекту его добавляют в различные скрабы, тоники, лосьоны, крема. Эффективно действует сок лайма в отношении перхоти. Компрессами с соком лайма можно ускорить заживление ушибов и синяков.

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