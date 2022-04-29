Беларусь резко снизила экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты 7 29.04.2022, 9:11

6,012

Постановление опубликовано сегодня.

Беларусь существенно снижает ставки экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты. Это предусмотрено постановлением Совета Министров № 263 от 28 апреля, которое было опубликовано на Национальном правовом портале, сообщает zerkalo.io.

Ставка пошлины на экспорт сырой нефти, мазута, битума, вазелина, парафина, отработанных нефтепродуктов уменьшена до 49,6 доллара за тонну. Ранее эта ставка была 61,2 доллара.

Экспорт тонны прямогонного бензина подешевел на 6,4 доллара до 27,2 доллара за тонну.

Пошлина на товарные бензины, дизельное топливо, легкие, средние дистилляты, бензол, толуол, ксилолы, масла смазочные снижена на 3,5 доллара до 14,8 доллара за тонну.

Документ вступает в силу с 1 мая.

Ставки вывозных таможенных пошлин пересматриваются ежемесячно. В конце прошлого года в Беларуси экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты в какое-то время снижались, в текущем году они росли.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».