Смелые украинцы затопили собственное село и остановили наступление оккупантов на Киев 1 29.04.2022, 9:26

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Фото: The New York Times

Жители Демидова намеренно разрушили дамбу.

Издание The New York Times показало последствия затопления села Демидов.

Село Демидов на севере Киевской области оказалось в воде после разрушения плотины на реке Ирпень у места ее впадения в Киевское водохранилище. Местные жители намеренно разрушили дамбу и затопили село. Как пишет издание, это фактически помогло остановить наступление оккупантов на Киев.

Паводковые воды, поглотили многие из их домов и даже это не смутило жителей.

«Все это понимают, и никто ни на секунду не жалеет об этом», — сказала местная жительница Антонина Костученко, чей дом так же пострадал в результате затопления.

«Мы спасли Киев!», — сказала она с гордостью.

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