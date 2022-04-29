Смелые украинцы затопили собственное село и остановили наступление оккупантов на Киев

Смелые украинцы затопили собственное село и остановили наступление оккупантов на Киев1
- 29.04.2022, 9:26
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Жители Демидова намеренно разрушили дамбу.
Издание The New York Times показало последствия затопления села Демидов.
Село Демидов на севере Киевской области оказалось в воде после разрушения плотины на реке Ирпень у места ее впадения в Киевское водохранилище. Местные жители намеренно разрушили дамбу и затопили село. Как пишет издание, это фактически помогло остановить наступление оккупантов на Киев.
Паводковые воды, поглотили многие из их домов и даже это не смутило жителей.
«Все это понимают, и никто ни на секунду не жалеет об этом», — сказала местная жительница Антонина Костученко, чей дом так же пострадал в результате затопления.
«Мы спасли Киев!», — сказала она с гордостью.