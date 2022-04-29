Россия отказалась от проведения на оккупированном Донбассе парада 9 мая

Россия отказалась от проведения на оккупированном Донбассе парада 9 мая13
- 29.04.2022, 9:33
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Планы Кремля озвучил главарь террористов Пушилин.
Так называемый руководитель российских боевиков "ДНР" Денис Пушилин сделал заявление о том, что "парад победы" на оккупированном Донбассе 9 мая они проводить не будут.
Как сообщает "Медуза", главарь террористов заявил о том, что парада и шествия "Бессмертного полка" на оккупированных районах Донецкой области не будет. Якобы из-за угрозы обстрелов.
"Принято непростое решение", - сказал Пушилин.