Россия отказалась от проведения на оккупированном Донбассе парада 9 мая 13 29.04.2022, 9:33

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Денис Пушилин

Планы Кремля озвучил главарь террористов Пушилин.

Так называемый руководитель российских боевиков "ДНР" Денис Пушилин сделал заявление о том, что "парад победы" на оккупированном Донбассе 9 мая они проводить не будут.

Как сообщает "Медуза", главарь террористов заявил о том, что парада и шествия "Бессмертного полка" на оккупированных районах Донецкой области не будет. Якобы из-за угрозы обстрелов.

"Принято непростое решение", - сказал Пушилин.

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