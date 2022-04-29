Белорусов готовят к переходу на платную медицину?7
- 29.04.2022, 9:40
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Власти объявили с 1 мая странный «эксперимент» по всей стране.
«Правительство» Беларуси решило провести эксперимент по оказанию платных медицинских услуг в некоторых госучреждениях здравоохранения в выходные и праздники.
Соответствующее постановление было опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.
Сайт ex-press.by рассказывает, в чем суть эксперимента.
Что за эксперимент?
Если очень коротко — то в выходные и праздники ряд медучреждений будут оказывать платные услуги, которые относятся «к плановой первичной, специализированной,
высокотехнологичной медицинской помощи» (за исключением медицинских услуг, оказываемых детям, а также трансплантации органов и тканей).
Важная поправка — речь идет об услугах «сверх установленного государством гарантированного объема бесплатной медицинской помощи». То есть аппендицит вам вырежут бесплатно.
А что за медучреждения?
Постановлением установлен перечень учреждений, которые будут участвовать в проведении эксперимента. В частности, в него включены:
Минский научно-практический центр хирургии, трансплантологии и гематологии;
Республиканский научно-практический центр травматологии и ортопедии;
Республиканский научно-практический центр «Мать и дитя»;
Республиканский научно-практический центр онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н.Александрова;
Республиканский научно-практический центр «Кардиология»;
Городская клиническая больница скорой медицинской помощи, Минск;
Городская клиническая больница скорой медицинской помощи Гродно;
Островецкая центральная районная клиническая больница;
Витебская областная клиническая больница;
Минская областная детская клиническая больница.
А сколько будет длиться эксперимент?
Ровно год — с 1 мая 2022 года по 1 мая 2023 года.
Потом Минздрав до 1 июля 2023 года должен будет проанализировать результаты эксперимента и предоставить в Совмин свои предложения.