Белорусов готовят к переходу на платную медицину? 7 29.04.2022, 9:40

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Власти объявили с 1 мая странный «эксперимент» по всей стране.

«Правительство» Беларуси решило провести эксперимент по оказанию платных медицинских услуг в некоторых госучреждениях здравоохранения в выходные и праздники.

Соответствующее постановление было опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

Сайт ex-press.by рассказывает, в чем суть эксперимента.

Что за эксперимент?

Если очень коротко — то в выходные и праздники ряд медучреждений будут оказывать платные услуги, которые относятся «к плановой первичной, специализированной,

высокотехнологичной медицинской помощи» (за исключением медицинских услуг, оказываемых детям, а также трансплантации органов и тканей).

Важная поправка — речь идет об услугах «сверх установленного государством гарантированного объема бесплатной медицинской помощи». То есть аппендицит вам вырежут бесплатно.

А что за медучреждения?

Постановлением установлен перечень учреждений, которые будут участвовать в проведении эксперимента. В частности, в него включены:

Минский научно-практический центр хирургии, трансплантологии и гематологии;

Республиканский научно-практический центр травматологии и ортопедии;

Республиканский научно-практический центр «Мать и дитя»;

Республиканский научно-практический центр онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н.Александрова;

Республиканский научно-практический центр «Кардиология»;

Городская клиническая больница скорой медицинской помощи, Минск;

Городская клиническая больница скорой медицинской помощи Гродно;

Островецкая центральная районная клиническая больница;

Витебская областная клиническая больница;

Минская областная детская клиническая больница.

А сколько будет длиться эксперимент?

Ровно год — с 1 мая 2022 года по 1 мая 2023 года.

Потом Минздрав до 1 июля 2023 года должен будет проанализировать результаты эксперимента и предоставить в Совмин свои предложения.

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