Как будет погода в длинные выходные 1 29.04.2022, 9:55

Подробный прогноз.

На четырехдневных выходных немного потеплеет и выглянет солнце, хотя возможны кратковременные дожди, сообщает pogoda.by.

В пятницу, 29 апреля, – переменная облачность. Утром и днем пройдут небольшие кратковременные дожди, утром по северу страны возможен мокрый снег. В утренние часы – слабый туман. Ветер западный, северо-западный умеренный, местами порывистый. Температура воздуха днем +10...+16°С.

В субботу, 30 апреля, и на Первое мая погодные условия будут определять неустойчивые воздушные массы с юга Скандинавии. Ночью преимущественно без осадков, днем – небольшие кратковременные дожди. Ночью и утром – слабый туман, ветер умеренный.

Температура воздуха в субботу ночью от -3°С по северо-востоку до +6°С по юго-западу, днем – от +9°С по Витебской области до +16°С по Брестской.

В воскресенье, 1 мая, немного потеплеет: ночью будет -2...+4°С, по юго-западу страны до +7°С, днем - от +10°С по северу до +18°С по юго-западу. Ожидается переменная облачность. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер неустойчивый умеренный.

В понедельник, 2 мая, ожидается ясная и малооблачная погода, днем +13…+15 градусов тепла.

Во вторник, 3 мая, облачно с прояснениями, возможны кратковременные осадки, температура воздуха днем от +8°С по северу до +15°С по югу страны.

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