Экс-депутат Госдумы: В Кремле начали устранение «неэффективных» силовиков 10 29.04.2022, 10:27

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Российский политик раскрыл причины репрессий в спецслужбах РФ.

Российский диктатор Путин проводит чистки в российских спецслужбах направлены против тех, кого он считает "недостаточно эффективными". В то же время изменниками он считает только тех, кто лично его предал.

Об этом рассказал "Апострофу" экс-депутат Госдумы РФ Илья Пономарев.

По данным Пономарева, Путин не доверяет никому. В отношении репрессий против силовиков экс-депутат высказался о том, что они, вероятно, "прославились" коррупцией.

"Мне, как бывшему российскому депутату, кажется, что любой коррупционер - это предатель, конечно. Он работает против своего государства. Но с точки зрения Путина, предатель - это тот, кто работает против него лично, это совсем другое, то есть их задержали или отстранили, репрессировали за то, что они были недостаточно эффективными, а не потому, что они начали что-то делать против Путина", - добавил он.

Экс-депутат напоминает, что Путин ожидал в Украине "плацдарма" для вторжения и встречу агрессора с цветами. Оказалось, что оккупантов ждал только Медведчук.

"Информация - это только часть их обязанностей. Если мы посмотрим на происходящее в Украине, то, что они неэффективны, на мой взгляд, очевидно. Их обязанность была - подготовить почву для вторжения, чтобы российские войска здесь встречали с цветами, чтобы была создана определенная альтернативная украинская элита, которая бы стала коллаборантским правительством после захвата Киева. Но мы же видим, что только один Медведчук честно ждал российские войска и до последнего оставался где-то вблизи Киева, ожидая его падения", - резюмировал Пономарев.

Ранее Пономарев сообщил, что идеолога "русской весны", экс-помощника Путина Владислава Суркова арестовали.

Кроме того, по данным СМИ ряд бывших близких союзников Путина исчезли с начала полномасштабной войны в Украине, причем некоторые из них при загадочных обстоятельствах. В процессе они потеряли свою свободу или жизнь.

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