«Ангары с грузом-200 забиты битком, а дагестанцы и чеченцы бегут со словами, что это не их война»
- 29.04.2022, 10:37
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Оккупант поделился впечатлениями от «украинской мясорубки».
СБУ перехватила телефонный разговор российских оккупантов, которые делятся своими впечатлениями от «украинской мясорубки».
«Честно сказать, Россия конкретно стухает. Там дальше стоят ангары, и трупы русских солдат просто привозят и кидают. Не знают, кто есть кто, не разбирают. Там по 5-6 стопок битком! Прикинь! Просто не знают, кто есть кто», – с ужасом рассказывает захватчик.
Оккупант рассказывает о потерях в роте: из 67 военных осталось только 10. А дагестанцы и чеченцы вообще бегут со словами, что «это не их война».