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«Ангары с грузом-200 забиты битком, а дагестанцы и чеченцы бегут со словами, что это не их война»

  • 29.04.2022, 10:37
  • 17,388
«Ангары с грузом-200 забиты битком, а дагестанцы и чеченцы бегут со словами, что это не их война»

Оккупант поделился впечатлениями от «украинской мясорубки».

СБУ перехватила телефонный разговор российских оккупантов, которые делятся своими впечатлениями от «украинской мясорубки».

«Честно сказать, Россия конкретно стухает. Там дальше стоят ангары, и трупы русских солдат просто привозят и кидают. Не знают, кто есть кто, не разбирают. Там по 5-6 стопок битком! Прикинь! Просто не знают, кто есть кто», – с ужасом рассказывает захватчик.

Оккупант рассказывает о потерях в роте: из 67 военных осталось только 10. А дагестанцы и чеченцы вообще бегут со словами, что «это не их война».

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