Reuters: На cегодня запланирована эвакуация мирных жителей с «Азовстали» 2 29.04.2022, 10:52

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Информация получена из Офиса президента Украины.

Украина надеется в пятницу, 29 апреля, эвакуировать мирных жителей, которые укрылись с украинскими военными на заводе «Азовсталь» в Мариуполе, сообщает Reuters.

«Сегодня запланирована операция по выводу мирных жителей из завода», — сказали в Офисе президента Украины.

Агентство отмечает, что в ОПУ больше не сообщили никаких подробностей.

В подземных укрытиях металлургического комбината «Азовсталь» вместе с защитниками Мариуполя находятся не менее 1000 мирных жителей — женщины с детьми, пожилые люди и семьи украинских военных. Зная об этом, оккупанты продолжают наносить массированные удары по территории «Азовстали».

Всего, по подсчетам украинских властей, в Мариуполе заблокировано около 120 тысяч мирных жителей.

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