Пять культур, которые белорусы могут посадить в грядку в апреле 5 29.04.2022, 10:52

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Одна из них — укроп.

В конце апреля, если почва, насыщенная влагой, успела достаточно прогреться и уже не прилипает к лопате, можно провести посев семян некоторых холодостойких культур. К их числу относятся зеленые и корнеплодные овощные растения, пишет aif.by.

№ 1: незаменимая пряность — укроп

В южных регионах к посеву семян укропа можно приступать в начале апреля, в средней полосе и севернее — в конце месяца, главное условие — температура почвы должна достигнуть 3 °C. Семена этой культуры туговсхожие: ждать их прорастания приходится две-три недели.

Перед посевом семена укропа можно промыть в горячей воде, чтобы освободить их от эфирных масел, затрудняющих прорастание. После такой процедуры семена подсушивают до сыпучего состояния и сразу проводят посев. Заделывают их в почву строчками, глубина посева 1,5-2 см, расстояние между рядками 10-15 см.

Для капусты хорошими предшественниками будут горох, бобы, фасоль, морковь, петрушка, картофель, огурец, кабачок, патиссон.

Немного окрепшие всходы прореживают на расстоянии 2-3 см. Позднее, когда растения подтянутся, эту работу проводят повторно, оставляя между растениями 10-12 см. Поливают укропные грядки не реже одного раза в неделю из расчета 7-8 л на 1 кв. м. В апреле предпочтительнее высевать ранние сорта.

№ 2: изумрудная россыпь гороха

Первый посев семян гороха можно проводить в середине апреля, второй и последующие — с интервалом в две недели. Это позволит использовать в кулинарии и употреблять в свежем виде зерна гороха или его лопатки (в зависимости от сорта) практически все лето. В конце месяца высевают раннеспелые сорта гороха.

Семена заделывают в почву, прогревшуюся до 5 °C. Посев проводят рядками на глубину 3-4 см. Между семенами оставляют не менее 30 см. Посевы укрывают пленкой, чтобы сохранить почвенную влагу, а с появлением всходов ее снимают. В дальнейшем их регулярно и обильно поливают. Растения гороха нуждаются в опоре высотой от 1,5 м.

№ 3: король весенней грядки — редис

Самым желанным овощем в весеннем меню является редис. Семена этой культуры можно высевать в несколько сроков: для первого посева лучше использовать скороспелые сорта, которые формируют корнеплоды за три-четыре недели от появления проростков.

Ученые создали немало ранних сортов и гибридов редиса. Для дачников представляют интерес как старые, годами проверенные сорта, так и новинки — F1 Бодиан, F1 Велла, Вишневый хруст, F1 Гром, F1 Дуся, Красный метеор и многие другие.

Крупные семена редиса раскладывают на расстоянии 2-3 см в бороздки глубиной 1-1,5 см, между которыми оставляют 15-20 см. Почву после посева уплотняют и поливают, посевы прикрывают пленкой или плотным лутрасилом.

Если всходы окажутся густыми, их прореживают, чтобы в дальнейшем растения не конкурировали за свет, влагу, питательные вещества и сформировали крепкие сочные корнеплоды.

№ 4 и № 5: салат и друг его шпинат

В конце апреля прямым посевом семян в грунт выращивают обычно листовые сорта и гибриды салата, для быстрого получения урожая выбор лучше остановить на ранних сортах.

Салат в ранние сроки можно высевать как в теплицу, так и в грядки открытого грунта. На расстоянии 25 см формируют посевные бороздки глубиной 1 см и раскладывают в них семена. Подросшие растения (в фазе первого настоящего листа) прореживают на расстоянии 5-7 см, еще через две недели операцию повторяют, оставляя между небольшими розетками 25-30 см.

Семена шпината высевают в середине или конце апреля. Посев проводят с интервалом две недели, но высокая температура воздуха ведет к стрелкованию и преждевременному старению растений.

Глубина заделки семян составляет 2-3 см, расстояние между растениями в ряду после прореживания всходов — 3-5 см, а перед формированием розетки листьев — 8-10 см. Уход за растениями шпината включает регулярные поливы, прополки и междурядные рыхления почвы.

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