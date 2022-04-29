Около 23 тысяч военных и почти тысяча танков: названы потери России в войне против Украины

Около 23 тысяч военных и почти тысяча танков: названы потери России в войне против Украины3
- 29.04.2022, 11:07
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Новые данные Генштаба ВСУ.
С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 23 000 своих солдат убитыми. Также было ликвидировано 189 самолетов и 986 танков.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 29.04 ориентировочно составляют:
личного состава - около 23000 (+200) человек ликвидировано,
танков-986 (+16) ед,
боевых бронированных машин ‒ 2418 (+29) ед,
артиллерийских систем - 435 (+4) ед,
РСЗО - 151 (+0) ед,
средства ПВО - 73 (+1) ед,
самолетов-189 (+2) ед,
вертолетов - 155 (+0) ед,
автомобильной техники -1695 (+7) ед,
корабли / катера - 8 (+0) ед,
цистерн с ГСМ - 76 (+0),
БПЛА оперативно-тактического уровня - 229 (+14).
специальная техника - 31 (+0).
пусковые установки ОТРК / ТРК - 4 (+0).