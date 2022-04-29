Около 23 тысяч военных и почти тысяча танков: названы потери России в войне против Украины 3 29.04.2022, 11:07

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Новые данные Генштаба ВСУ.

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 23 000 своих солдат убитыми. Также было ликвидировано 189 самолетов и 986 танков.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 29.04 ориентировочно составляют:

личного состава - около 23000 (+200) человек ликвидировано,

танков-986 (+16) ед,

боевых бронированных машин ‒ 2418 (+29) ед,

артиллерийских систем - 435 (+4) ед,

РСЗО - 151 (+0) ед,

средства ПВО - 73 (+1) ед,

самолетов-189 (+2) ед,

вертолетов - 155 (+0) ед,

автомобильной техники -1695 (+7) ед,

корабли / катера - 8 (+0) ед,

цистерн с ГСМ - 76 (+0),

БПЛА оперативно-тактического уровня - 229 (+14).

специальная техника - 31 (+0).

пусковые установки ОТРК / ТРК - 4 (+0).

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