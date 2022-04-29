В России намечается дефицит сосисок и колбасы 10 29.04.2022, 11:39

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Страна-агрессор не умеет сама производить коллагеновые оболочки.

Российские производители колбас и сосисок могут столкнуться со сложностями из-за анонсированного еще в начале апреля запрета ЕС на поставки в Россию оболочек, необходимых для производства этих продуктов. Он начнет действовать с 10 июля 2022 года, сообщает РБК.

Европа была основным поставщиком колбасных оболочек в Россию. В 2021 году на долю ЕС приходилось почти 73% импорта этой продукции в натуральном выражении: в 2021 году Россия завезла около 8 тыс. т оболочки на $110 млн, из них 5,9 тыс. т на $82,7 млн — из Евросоюза. Среди крупнейших поставщиков были Испания, Германия, Франция, Бельгия и Польша.

Оболочка является необходимым компонентом для производства колбасных изделий, она придает изделиям форму и защищает от воздействия окружающей среды. Российское производство не сможет полностью удовлетворить спрос, и отсутствие упаковочных материалов и компонентов для их производства приведет к существенному сокращению ассортимента пищевых продуктов.

Кроме того, коллагеновые оболочки, которые используются в производстве всех видов колбас, производит единственный завод в Ленинградской области, который не покрывает и 10% российского рынка и работает в основном на импортном сырье. Вискозно-армированные оболочки, которые используются для производства варено-копченых, сырокопченых, вяленых, ветчинных колбас и сыров и занимают около 60% российского рынка, поступают в Россию исключительно из-за рубежа. Аналогичная ситуация слоилась и с целлюлозными оболочками.

Директор полиграфического предприятия «Кюко Тамп» Александр Поляков отмечает, что по действующим контрактам поставки возможны до 10 июля, но иностранным производителям упаковки уже поступила директива не принимать заказы из России с 9 апреля. У компаний, которые успели заказать оболочку до этого момента, запасов, по его словам, хватит примерно на три месяца, а затем может возникнуть дефицит.

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