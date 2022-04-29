Разведка Британии: Тяжелые бои на Донбассе идут около двух городов 4 29.04.2022, 11:46

9,194

РФ бросает на этот участок основные усилия.

Битва за Донбасс для России остается основной, поэтому армия РФ перебрасывает на главное стратегическое направление основные усилия. Оккупанты сосредотачиваются на том, чтобы захватить всю территорию Донецкой и Луганской областей.

Самые тяжелые бои происходят возле двух населенных пунктов. Об этом говорится в сводке военной разведки Великобритании по состоянию на утро пятницы, 29 апреля, которое было обнародовано в Twitter .

Отмечается, что наиболее тяжелые бои идут вокруг Лисичанска и Северодонецка. Российские захватчики пытаются продвинуться к югу от Изюма до Славянска.

При этом оккупационная армия понесла значительные потери, имея очень незначительные территориальные успехи, говорят в британской разведке.

"Из-за сильного сопротивления Украины территориальные достижения России были ограничены и достигнуты ценой значительных потерь для российских войск", – говорится в сводке.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».