«Тут все пропахло мертвецами»: Улан-Удэ заполонили ликвидированные военные из Бурятии 29.04.2022, 11:54

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Их свозят в спортивный комплекс «Лукодром».

В столице входящей в состав РФ Бурятии Улан-Удэ в спортивном комплексе Лукодром, где дети тренируются в стрельбе из лука, проходят церемонии прощания с оккупантами РФ, которых ликвидировали в Украине.

Родители детей, которые занимаются в секциях в комплексе, жалуются на то, что после церемоний с уничтоженными рашистами в помещении появился характерный трупный запах, пишет glavred.info со ссылкой на издание "Люди Байкала".

При этом табличек и фотографий около гробов нет. Кто в каком гробу лежит, объясняют сотрудницы мэрии.

"Удушливый аромат благовоний смешивается с тошнотворным трупным запахом. Погибших везут подолгу, иногда со дня гибели до похорон проходит месяц и даже два. Дышать в зале трудно", — говорится в материале.

В ходе церемонии официальные власти пытаются оправдать бесцельное уничтожение в Украине солдат, прикрываясь мифической борьбой с "нацистами".

"Они погибли не напрасно. Они погибли за то, чтобы Россия была великой. Чтобы в Украине перестала литься кровь", "Россию никто никогда не побеждал. И не победят!", — выкрикивают бессмысленные лозунги участники Z-шабашей.

В то же время родителей погибших рашистов волнуют совсем другие проблемы.

"К нам родители одного погибшего подошли, говорят: "Как вам повезло! Ваш-то целенький пришел. А у нас только голова и две кисти", — говорит родственница одно из ликвидированных в Украине "боевых бурятов".

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