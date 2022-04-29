В Беларуси изменили нормы для беспошлинного ввоза багажа на границе: что известно 2 29.04.2022, 12:01

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Подробный обзор новых правил для тех, кто собрался за границу на выходные.

Новость о том, что Совет ЕАЭС изменил нормы ввоза, появилась 15 апреля. Решение вступало в силу через 10 дней после публикации, и до вчерашнего дня действовали прежние нормы: при пересечении границы не на самолете и не пешком можно было ввозить багажа стоимостью до 500 евро и весом до 25 кг. Новые нормы — 1000 евро и 31 кг, пишет onliner.by.

Прежние нормы ввоза (500 евро и 25 кг) действовали с 1 января 2019 года. При этом формально — это была не инициатива белорусской стороны, а решение Евразийской экономической комиссии. Сначала хотели поэтапно, в течение нескольких лет, снижать с 1500 евро и 50 кг до 500 и 25 кг к 2021 году, но потом решили резко и сразу.

В ГТК говорили, что ужесточение — инициатива российской стороны. Согласно Таможенному кодексу национальные законодательства могут только лишь ужесточать нормы, принятые ЕЭК.

А что с нормой в 300 евро при частных перемещениях?

Многие помнят, что с апреля 2016 года действовала норма для тех, кто пересекает границу чаще чем раз в три месяца, — они могли беспошлинно ввозить товары на 300 евро весом не более 20 кг. Эта норма была отменена в 2020 году указом №146. Теперь возить «по 500» можно и чаще.

Сколько нужно платить за превышение?

Если вес перемещаемых товаров будет выше нормы, пошлину посчитают по 4 евро за каждый лишний килограмм. Если превышение будет по стоимости, то расчет прост: от суммы товаров отнимут 1000 евро и на остаток насчитают пошлину в размере 30%.

Что будет в случае превышения и по тому, и по другому? Сотрудники таможни будут смотреть, в каком случае пошлина будет выше, ту сумму и выставят.

Что можно возить и как часто

Многие помнят, что ГТК когда-то проанализировал срок эксплуатации некоторых вещей и свел отдельные наименования в таблицу. Например, телевизор можно было провозить раз в три года. А шины — раз в два. Сейчас нормы иные. Телевизор можно возить уже каждый год, а телефонов — сразу по два в год (не забывайте про потолок цены и веса).

Сколько денег можно перевозить?

Учитывая, что белоруса могут ожидать проблемы с карточками, стоит подстраховаться наличными. Тут правила не изменились: никому не показывая, провозите деньги на сумму не свыше 10 тыс. долларов. Если больше — надо декларировать.

Сколько будут действовать новые правила?

В решении подчеркивалось, что новые правила — это временная норма, которая будет действовать до 1 октября 2022 года.

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