Германия готова отказаться от российской нефти и поддержать санкции ЕС 2 29.04.2022, 12:19

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Изменение позиции Берлина увеличивает вероятность введения полного нефтяного эмбарго против РФ.

Германия готова прекратить покупать российскую нефть.

Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на чиновников.

Германия, напомним, была одним из основных противников санкций в отношении российских нефти и газа.

Но в среду представители Берлина в Евросоюзе сняли возражения страны против полного эмбарго на российскую нефть при условии, что Германии будет предоставлено достаточно времени для обеспечения альтернативных поставок, заявили два чиновника.

Изменение позиции Германии увеличивает вероятность того, что страны ЕС договорятся о поэтапном эмбарго на российскую нефть. Дипломаты и официальные лица говорят, что решение возможно уже на следующей неделе.

Правда, пока обсуждается вопрос того, как быстро ЕС прекратит закупку российской нефти и примет ли он такие меры, как предельные цены или тарифы.

Высокие должностные лица стран-членов ЕС подробно обсудили нефтяные санкции в среду, а Европейская комиссия, исполнительный орган ЕС, проведет дальнейшие дискуссии со странами ЕС в ближайшие дни, прежде чем представить предложение, вероятно, в начале следующей недели, говорят чиновники и дипломаты.

Как известно, Россия обеспечивает более четверти импорта сырой нефти в ЕС, а государства-члены заплатили Москве более 13 миллиардов евро за нефть с начала войны с Украиной.

Некоторые страны ЕС настаивают на шестом пакете санкций против России, а Брюссель готовит полную оценку влияния запрета на нефть в рамках дальнейших мер.

Недавно стало известно, что Европа закупит нефть в ОАЭ для замены российского сырья.

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