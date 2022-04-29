Американские ученые придумали, как спасти планету от пластика 4 29.04.2022, 12:28

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Создан уникальный фермент.

Техасские химики с помощью искусственного интеллекта создали мутацию природного фермента под названием ПЭТаза, способную разлагать пластик всего за сутки. Ученые уже подали заявку на патент и планируют использовать новое вещество для очистки свалок, пишет phys.org.

Созданный фермент в первую очередь нацелен на полиэтилентерефталат (ПЭТ). На долю этого пластика приходится 12% от объема всех мировых отходов. Из него делают бутылки, упаковки для продуктов и текстиль.

Новой мутации ПЭТазы требуется от нескольких часов до пары дней, чтобы при низкой температуре расщепить этот пластик на мономеры. В естественной среде ПЭТ может разлагаться столетиями.

«Возможности использования нашего передового процесса переработки пластика безграничны в разных отраслях. Он дает корпорациям возможность взять на себя инициативу по переработке своей продукции. Благодаря нашему подходу мы можем начать думать о реальной безотходной экономике», — заявил соавтор разработки FAST-PETase Хэл Альпер.