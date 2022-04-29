Немецкая компания Henkel уходит из Беларуси 4 29.04.2022, 12:44

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Компания владеет брендами Schwarzkopf, Syoss, Ceresit, «Момент».

Крупнейший производитель бытовой химии и косметики Henkel прекращает свою деятельность в Беларуси. Об этом сообщается в годовом отчете компании, опубликованном 29 апреля.

«Учитывая развитие войны в Украине, мы решили прекратить свою деятельность в России. Кроме того, мы приняли решение остановить свою деятельность в Беларуси», — указывается в документе.

Решение прекратить бизнес в Беларуси и России затронет более 2500 сотрудников и годовой объем продаж на сумму около 1 миллиарда евро.

Напомним, в декабре прошлого года Henkel отказалась от рекламы на белорусском телевидении.

Henkel — один из крупнейших производителей чистящих и моющих средств, косметики и средств личной гигиены, клеевых материалов. Ему принадлежат такие бренды, как Persil, Losk, Schwarzkopf, Fa, Taft, Syoss, Ceresit, «Момент» и другие.

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