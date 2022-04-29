В Новоайдаре нашли убитым местного коллаборанта, который передавал оккупантам информацию о патриотах 4 29.04.2022, 12:53

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Предателя ликвидировали выстрелом в голову.

Во временно оккупированном поселке Новоайдар (Луганская область) пропал местный коллаборант Павел Шароградский. Вскоре предателя обнаружили убитым выстрелом в голову и с ранениями на теле. Об этом сообщили 29 апреля в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

"Павел Шароградский до начала российского вторжения был "профессиональным общественным деятелем". Одно время был директором коммунального учреждения Новоайдарский поселковый центр "Спорт для всех" и учредителем ОО "Новоайдарская сечь". Никакого бизнеса или высокодоходной работы не имел, впрочем, представлял себя как высокообеспеченного человека", – говорят разведчики.

После оккупации поселка коллаборант предложил новым "хозяевам" свои услуги. Предоставлял врагу информацию о патриотах, участниках АТО/ООС, членах их семей и о сотрудниках местной администрации с проукраинскими взглядами.

25 апреля Шароградского похитили из помещения Счастьинской РГА, где участвовал в "совещании" с лицами в балаклавах и военной форме армии РФ.

Украинские силовики открыли в отношении Павла Шароградского уголовное дело о государственной измене. Выясняются обстоятельства, причины и мотивы происшествия.

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