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Гимн «Победа» для батальона Кастуся Калиновского: песня пробирает «до мурашек»

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  • 29.04.2022, 13:00
  • 3,282
Гимн «Победа» для батальона Кастуся Калиновского: песня пробирает «до мурашек»

Потрясающие слова, музыка и видео.

Все белорусы помнят песню «Муры» в исполнении Сергея Космоса, которая стала гимном протестов 2020-го года: ее пели на маршах, ее пели во дворах, ее пели на Окрестина.

Год 2022-й: новое время, числе и для новых песен, новых гимнов.

Бойцы батальона имени Кастуся Калиновского на своем youtube-канале опубликовали новую песню в исполнении Сергея Космоса - гимн «Победа».

️Текст песни написал доброволец батальона Виктор «Леший» Савич.

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