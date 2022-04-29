Гимн «Победа» для батальона Кастуся Калиновского: песня пробирает «до мурашек»3
- 29.04.2022, 13:00
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Потрясающие слова, музыка и видео.
Все белорусы помнят песню «Муры» в исполнении Сергея Космоса, которая стала гимном протестов 2020-го года: ее пели на маршах, ее пели во дворах, ее пели на Окрестина.
Год 2022-й: новое время, числе и для новых песен, новых гимнов.
Бойцы батальона имени Кастуся Калиновского на своем youtube-канале опубликовали новую песню в исполнении Сергея Космоса - гимн «Победа».
️Текст песни написал доброволец батальона Виктор «Леший» Савич.