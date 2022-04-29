В Киеве из-за попадания российской ракеты погибла журналистка «Радио Свобода» Вера Гирич 29.04.2022, 13:16

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Вера Гирич

Ее нашли под завалами многоэтажки.

В Киеве под завалами дома, в который 28 апреля попала ракета российских оккупантов, нашли тело погибшего человека, сообщает glavred.info.

Ракета попала накануне в одну из многоэтажек в Шевченковском районе. Об этом рассказал мэр украинской столицы Виталий Кличко в Telegram.

"Друзья! Только что спасатели, которые продолжают обследование и разбор завалов жилого дома в Шевченковском районе, куда вчера попала ракета, обнаружили тело погибшего", – написал Кличко.

Как рассказал Кличко в утреннем видеообращении дом был новый и многие еще не успели туда переехать. По состоянию на утро из-за попадания ракеты в эту многоэтажку были госпитализированы четыре человека, отметил мэр столицы.

Также он рассказал, что с начала широкомасштабного вторжения России в Украину в Киеве погибли более ста человек, среди погибших четверо детей. За это время 435 человек были госпитализированы с различными травмами.

Из-за попадания ракеты погибла журналистка

Позже стало известно, что в результате ракетного удара по Киеву погибла журналистка "Радио Свобода" Вера Гирич. Об этом сообщил ее коллега Александр Демченко. Российская ракета попала в дом журналистки.

"Теперь Веры больше нет. Точная российская ракета попала в ее дом, Вера пролежала там всю ночь, а нашли ее только утром. Чудесного человека больше нет", – написал Демченко.

Ракетный удар по Киеву

Вечером в четверг, 28 апреля, в Киеве прогремели взрывы в то время, как в городе находились с визитом генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш и премьер-министр Болгарии Кирилл Петков. Как стало известно, это был ракетный удар по Шевченковскому району столицы.

Одна из ракет попала в жилую 25-этажку, попав в первый и второй этажи. Как сообщил советник главы МВД Антон Геращенко, удар крылатыми ракетами по жилому дому в Киеве был нанесен с территории оккупированного Крыма.

В то же время оккупанты нанесли ракетный удар по объекту инфраструктуры в Киевской области.

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