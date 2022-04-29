Украинские бойцы громят морпехов РФ в уличных боях возле «Азовстали»: уникальное видео 29.04.2022, 13:24

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ВСУ зачищают здания и ликвидируют оккупантов.

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко опубликовал уникальное видео с последних уличных боев в районе «Азовстали», сообщает пресс-служба ВСУ.

«Видео уникальное потому, что обычно мы видим только тик-ток бойцов с пустыми окнами. Здесь — реальные последствия попыток российских морпехов атаковать «Азов» и наших морпехов. Наши защитники лучшие. Превращают российскую военную элиту в удобрение», — подписал видео Андрющенко.

На видео видно, как украинские воины ликвидировали как минимум одного оккупанта.

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