Украинские бойцы громят морпехов РФ в уличных боях возле «Азовстали»: уникальное видео
- 29.04.2022, 13:24
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ВСУ зачищают здания и ликвидируют оккупантов.
Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко опубликовал уникальное видео с последних уличных боев в районе «Азовстали», сообщает пресс-служба ВСУ.
«Видео уникальное потому, что обычно мы видим только тик-ток бойцов с пустыми окнами. Здесь — реальные последствия попыток российских морпехов атаковать «Азов» и наших морпехов. Наши защитники лучшие. Превращают российскую военную элиту в удобрение», — подписал видео Андрющенко.
На видео видно, как украинские воины ликвидировали как минимум одного оккупанта.