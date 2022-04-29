закрыть
29 апреля 2022, пятница, 13:34
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Украинские бойцы громят морпехов РФ в уличных боях возле «Азовстали»: уникальное видео

  • 29.04.2022, 13:24
  • 2,290
Украинские бойцы громят морпехов РФ в уличных боях возле «Азовстали»: уникальное видео

ВСУ зачищают здания и ликвидируют оккупантов.

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко опубликовал уникальное видео с последних уличных боев в районе «Азовстали», сообщает пресс-служба ВСУ.

«Видео уникальное потому, что обычно мы видим только тик-ток бойцов с пустыми окнами. Здесь — реальные последствия попыток российских морпехов атаковать «Азов» и наших морпехов. Наши защитники лучшие. Превращают российскую военную элиту в удобрение», — подписал видео Андрющенко.

На видео видно, как украинские воины ликвидировали как минимум одного оккупанта.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Народный политзек
Народный политзек Ирина Халип
В российско-украинской войне случился перелом
В российско-украинской войне случился перелом Аркадий Бабченко
МЗКТ станет костью в горле Лукашенко и Путина
МЗКТ станет костью в горле Лукашенко и Путина Артем Черников
Лига Наций - ООН -?
Лига Наций - ООН -? Андрей Санников