«С января зарплату получал только один раз» 29.04.2022, 13:07

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фото: shutterstock

О своих расходах и доходах честно рассказал техник-строитель.

Руслану 40 лет, он работает техником-строителем. Деньги рассматривает в качестве инструмента для достижения целей и получения благ, пишет «Вечерний Бобруйск».

– До 30 лет заработок был на первом месте, потому что не было своего жилья, – вспоминает Руслан. – Сейчас, деньги – это всего лишь возможность обеспечивать семью минимальными благами.

В сфере строительства, по словам, Руслана сейчас не лучшие времена, есть перебои с оплатой труда.

– С января месяца зарплату получал только один раз, не потому что наниматель плохой, а потому что в сфере строительства сейчас очень сложные времена. 90% работы – это отсрочки платежей и производство работ без каких-либо предоплат, – поясняет Руслан. – В среднем на том предприятии, где я работаю, занятость примерно 6 месяцев из 12-ти. При заработной плате в 1500 рублей среднемесячный доход выходит 750 рублей.

В первую очередь Руслан оплачивает ежемесячные обязательные статьи расходов: коммунальные платежи, кредит за квартиру, машину, потребительский кредит, оплата телефона и интернета.

– Конечно, при возможности иногда хочется купить какую-нибудь вещь, необходимую в быту, но в принципе это бывает очень редко, потому что есть статьи расходов, которые нужно вовремя оплатить.

Руслан с супругой и детьми проживают в собственной трехкомнатной квартире, построенной с государственной поддержкой. Сейчас ежемесячный платеж по кредиту за квартиру – 9 руб. Коммунальные платежи обходятся в 130 руб.

За мобильный телефон Руслан платит 50 руб. в месяц, столько же выделяется на оплату домашнего интернета.

– Как правило, при наличии заработной платы, оплаты произвожу по списку. Чеки не храню, но цены на потребительские товары сравниваю в магазинах.

Передвигается Руслан на автомобиле Джили Эмгранд 7, купленном в кредит. Ежемесячный платеж – 500 руб., выплачивать еще 4 года. Плюс 200 руб. в месяц уходит на топливо.

Еще одна важная статья расходов – потребительский кредит, его Руслан брал в банке наличными, выплачивает по 170 руб. в месяц, платить еще 4 года.

Продукты и бытовую химию Руслан с женой покупают в магазине «Грошик». Мясо берут в других магазинах. На продукты и бытовую химию у семьи выходит около 300 руб. в месяц.

– У нас есть домашние животные, для них корм покупается отдельно. Тратим примерно 40 рублей в месяц.

Из развлечений Руслан предпочитает проводить время на даче.

– На даче и поработать можно, и отдохнуть. Люблю рыбалку, баню, – рассказывает Руслан. –Иногда ходим семьей в кафешки покушать какой-нибудь высококалорийной вредной пищи, но это не каждый месяц.

Раньше у семьи был запас средств после продажи гаража, но сейчас сбережения закончились.

По словам Руслана, бюджет последнее время пересматривается. В основном из-за невозможности своевременно оплатить кредиты.

– Продуктовая корзина сейчас очень экономная. Тревожат цены на овощи и фрукты. Если с приготовлением пищи можно как-то похитрить на кухне, то овощи и фрукты приходится исключать из рациона, пока свои не вырастут.

Если возможность выпадает, то семья откладывает на учебу старшему сыну.

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