ВСУ нанесли ракетный удар по пункту управления армии РФ на границе Луганской и Харьковской областей

ВСУ нанесли ракетный удар по пункту управления армии РФ на границе Луганской и Харьковской областей7
- 29.04.2022, 13:48
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Уничтожено много техники и живой силы противника.
В ночь с 28 на 29 апреля ВСУ нанесли ракетный удар по пункту управления противника в поселке Першотравневое, который находится на границе Луганской и Харьковской областей.
Об этом сообщает «Инсайдер Украина».
Уничтожено много техники и живой силы противника. Местное население подтвердило попадание по военным объектам оккупантов.