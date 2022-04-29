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ВСУ нанесли ракетный удар по пункту управления армии РФ на границе Луганской и Харьковской областей

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  • 29.04.2022, 13:48
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ВСУ нанесли ракетный удар по пункту управления армии РФ на границе Луганской и Харьковской областей

Уничтожено много техники и живой силы противника.

В ночь с 28 на 29 апреля ВСУ нанесли ракетный удар по пункту управления противника в поселке Першотравневое, который находится на границе Луганской и Харьковской областей.

Об этом сообщает «Инсайдер Украина».

Уничтожено много техники и живой силы противника. Местное население подтвердило попадание по военным объектам оккупантов.

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