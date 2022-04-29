Илон Маск передал Украине солнечные электростанции Tesla Powerwall

Илон Маск передал Украине солнечные электростанции Tesla Powerwall6
- 29.04.2022, 13:55
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Эти солнечные батареи и генераторы приобрели большую популярность в Америке.
Сегодня две амбулатории в Бородянке и в Ирпене получили солнечные панели и системы сохранения энергии Tesla Powerwall.
Об этом сообщает министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.
Эти солнечные батареи и генераторы приобрели большую популярность в Америке. Энергетическая система Powerwall обладает высокой автономностью и обеспечивает резервное питание при отключениях электричества.
"Это сверхсовременное оборудование поможет украинцам в тех областях, которые больше всего пострадали от российской оккупации", - пишет Федоров.