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Илон Маск передал Украине солнечные электростанции Tesla Powerwall

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  • 29.04.2022, 13:55
  • 3,786
Илон Маск передал Украине солнечные электростанции Tesla Powerwall

Эти солнечные батареи и генераторы приобрели большую популярность в Америке.

Сегодня две амбулатории в Бородянке и в Ирпене получили солнечные панели и системы сохранения энергии Tesla Powerwall.

Об этом сообщает министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

Эти солнечные батареи и генераторы приобрели большую популярность в Америке. Энергетическая система Powerwall обладает высокой автономностью и обеспечивает резервное питание при отключениях электричества.

"Это сверхсовременное оборудование поможет украинцам в тех областях, которые больше всего пострадали от российской оккупации", - пишет Федоров.

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