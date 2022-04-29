Назван бюджетный продукт для улучшения пищеварения 29.04.2022, 13:33

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Он знаком каждому белорусу.

Нутрициолог рассказала, какой бюджетный продукт способствует улучшению пищеварения.

По ее словам, употребление двух яичных желтков в день благоприятно скажется на работе желудочно-кишечного тракта и крепости костей, пишет medicina.ua.

Она отметила, что яичные желтки входят в число лидеров по содержанию белка. Чтобы он правильно усваивался и способствовал похудению, желтки необходимо добавлять в запеканки: овощные, рыбные, мясные.

"Если вы хотите улучшить пищеварение и забыть об авитаминозе, добавляйте их в свой рацион", - заявила нутрициолог.

Напомним, ранее испанский диетолог Анхела Морено перечислила продукты, которые способствуют наиболее активному накоплению опасного висцерального жира вокруг внутренних органов, провоцируя в том числе ожирение печени.

Проблема правильного питания в наши дни актуальна как никогда. Некачественные продукты, отсутствие режима, постоянные стрессы и перекусы на ходу – все это приводит к дискомфортным ощущениям и расстройствам в работе системы пищеварения. Это, в свою очередь, снижает нашу работоспособность и ухудшает настроение.

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